Réimaginer le site médiéval de Peyrusse-le-Roc, découvrir ses mystères, Site médiéval, Peyrusse-le-Roc

Informations pratiques

Réimaginer le site médiéval de Peyrusse-le-Roc, découvrir ses mystères 19 et 20 septembre Site médiéval Aveyron

Gratuit. Être bien chaussé pour visiter le site médiéval.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Restaurations et travaux en chantiers bénévoles sur le site médiéval.

Site médiéval Rue du Presbytère, 12220 Peyrusse-le-Roc Peyrusse-le-Roc 12220 Aveyron Occitanie 06 22 35 13 23 http://www.rempart.com Fortifiée par la nature, Peyrusse, l’antique Petrucia trouve ses origines dans la nuit des temps. C’est un véritable livre d’histoire à ciel ouvert, offrant une promenade à travers les siècles.

En mai 767, Peyrusse est placée sous l’autorité de Pépin le Bref, roi de France, qui la soustrait à Waïfre, son seigneur wisigoth. Depuis lors, Peyrusse suit le parcours du comté de Toulouse, devenant au XIIIe siècle le plus grand bailliage du Rouergue.

La ville se développe et connaît une croissance économique et démographique remarquable. Elle compte alors 700 feux, soit environ 3 500 habitants, et devient une place forte militaire.

Elle est administrée par le bailli, le procureur du roi, et quatre consuls élus. Toutefois, les ravages de la guerre de Cent Ans, des guerres de Religion et le démantèlement de ses remparts au XVIIe siècle l’affaiblissent progressivement.

En 1719, elle perd son statut de chef-lieu de bailliage, entraînant ainsi le déclin inévitable de Peyrusse.

La grandeur et la splendeur de ce site médiéval offrent aux visiteurs des sensations inoubliables. Ici, la rigueur des remparts contraste avec une végétation luxuriante. Parkings à l’entrée du bourg de Peyrusse-le-Roc ou devant la salle des fêtes.

Restaurations et travaux en chantiers bénévoles dans le Site Médiéval

©association Le Bastidou