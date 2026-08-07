Informations pratiques

Peyrusse-le-Roc

Marché de Noël

Peyrusse-le-Roc Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-20

Marché de Noël, à la salle des fêtes. Renseignements 06 72 90 20 73. (Culture et Patrimoine)

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Peyrusse-le-Roc 12220 Aveyron Occitanie +33 6 72 90 20 73

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English :

Christmas Market, at the community hall. For more information, call 06 72 90 20 73. (Culture and Heritage)

L’événement Marché de Noël Peyrusse-le-Roc a été mis à jour le 2026-08-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)