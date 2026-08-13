Informations pratiques

Peyrusse-le-Roc

Partez pour une randonnée qui raconte Peyrusse-le-Roc à travers son histoire et ses paysages

Peyrusse-le-Roc Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

En amont des journées du patrimoine, l’Union Sauvegarde du Rouergue et le Comité Départemental de la randonnée pédestre de l’Aveyron vous invitent à une Rando Patrimoine à la découverte du passé et des paysages singuliers de Peyrusse-le-Roc.

Départ : 14 h depuis la place des Treize-Vents

Durée environ 3 h

Distance 4 km informations sur le patrimoine au cours de la visite

Difficulté Facile

Participation : ouverte à tous, idéal en famille ou entre amis / libre participation / collation offerte à l’issue de la randonnée. .

Peyrusse-le-Roc 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 54 61 aveyron@ffrandonnee.fr

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English :

In the run-up to Heritage Days, the Union Sauvegarde du Rouergue and the Aveyron Departmental Hiking Committeeinvite you to a Heritage Hike to explore the pass and the unique landscapes of Peyrusse-le-Roc.

L’événement Partez pour une randonnée qui raconte Peyrusse-le-Roc à travers son histoire et ses paysages Peyrusse-le-Roc a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)