Rejoignez-nous à l’école de sorcellerie, Bibliothèque municipale de GORCY, Gorcy

Informations pratiques

Rejoignez-nous à l’école de sorcellerie Vendredi 2 octobre, 18h00 Bibliothèque municipale de GORCY Meurthe-et-Moselle

15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Escape Game : le congrès des sorcières

Nous invitons les sorcières et pourquoi aussi nos vaillants de voyager sur la thématique de l’univers de la sorcellerie ; c’est un escape-Game dans lequel les participant doivent résoudre par des énigmes et de recherches dans des ouvrages de bibliothèque ; qui aboutiront de trouver les solutions ; afin d’arriver à la fin de leur quête.

Et d’autre jeux de société sera proposé sur le même thème.

La soirée se clôtura par une dégustation de potions et d’un potage 100% sorcières.

Bibliothèque municipale de GORCY 59 RUE JEANNE D’ARC 54730 GORCY Gorcy 54730 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Biblis en folie 2026

©allieri pascale