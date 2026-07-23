Informations pratiques

Maurens-Scopont

Relais 24h au profit de l’Association Les Princes Domaine du Koukano

Domaine du Koukano Impasse Combe Ramond Maurens-Scopont Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 16:00:00

fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Le Domaine de Koukano organise un relais pendant 24h de course à pied, vélo et natation dans le but de récolter un maximum de dons au profit de l’association Les Petits Princes

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Domaine du Koukano Impasse Combe Ramond Maurens-Scopont 81470 Tarn Occitanie +33 6 13 47 37 34

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English :

The Domaine de Koukano is organizing a 24-hour relay of running, cycling and swimming to raise as many donations as possible for the charity Les Petits Princes

L’événement Relais 24h au profit de l’Association Les Princes Domaine du Koukano Maurens-Scopont a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Terres d’Autan Montagne Noire