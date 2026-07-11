Relais nature Balade contée Hostens
samedi 11 juillet 2026 · Hostens
Informations pratiques
Hostens
Relais nature Balade contée
Relais nature Hostens Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:30:00
fin : 2026-08-08 18:30:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-08
Les mondes engloutis
Notre conteuse, Myriam Darmenté, vous ouvre un passage dérobé vers un monde tenu secret. Sur ce chemin, les échos du passé murmurent. Légendes, contes, nature, héros se mêlent et vous invitent à ce voyage inédit dans le temps et l’espace. Vous reviendrez transformés.
À partir de 5 ans.
Sur réservation. .
Relais nature Hostens 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79
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English : Relais nature Balade contée
L’événement Relais nature Balade contée Hostens a été mis à jour le 2026-07-08 par La Gironde du Sud
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