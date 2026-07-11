Informations pratiques

Hostens

Relais nature Balade contée

Relais nature Hostens Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:30:00

fin : 2026-08-08 18:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-08

Les mondes engloutis

Notre conteuse, Myriam Darmenté, vous ouvre un passage dérobé vers un monde tenu secret. Sur ce chemin, les échos du passé murmurent. Légendes, contes, nature, héros se mêlent et vous invitent à ce voyage inédit dans le temps et l’espace. Vous reviendrez transformés.

À partir de 5 ans.

Sur réservation. .

Relais nature Hostens 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79

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English : Relais nature Balade contée

L’événement Relais nature Balade contée Hostens a été mis à jour le 2026-07-08 par La Gironde du Sud