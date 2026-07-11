UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hostens

Relais nature Balade contée Hostens

samedi 11 juillet 2026 · Hostens

Relais nature Balade contée Hostens

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Relais nature
Ville
33125 Hostens
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Hostens

Relais nature Balade contée

Relais nature Hostens Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:30:00
fin : 2026-08-08 18:30:00

Date(s) :
2026-07-11 2026-08-08

Les mondes engloutis

Notre conteuse, Myriam Darmenté, vous ouvre un passage dérobé vers un monde tenu secret. Sur ce chemin, les échos du passé murmurent. Légendes, contes, nature, héros se mêlent et vous invitent à ce voyage inédit dans le temps et l’espace. Vous reviendrez transformés.

À partir de 5 ans.
Sur réservation.   .

Relais nature Hostens 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Relais nature Balade contée

L’événement Relais nature Balade contée Hostens a été mis à jour le 2026-07-08 par La Gironde du Sud

À voir aussi à Hostens (Gironde)