Relais petite enfance Pindères

Relais petite enfance

165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Parents, grands-parents, nounous, venez avec vos enfants pour confectionner des décorations de Pâques et, surtout, partager un moment chaleureux et convivial. .

165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 29 21 59 associationdeslugues@gmail.com

English : Relais petite enfance

