Relais petite enfance Pindères
Relais petite enfance
165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne
Parents, grands-parents, nounous, venez avec vos enfants pour confectionner des décorations de Pâques et, surtout, partager un moment chaleureux et convivial. .
165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 29 21 59 associationdeslugues@gmail.com
English : Relais petite enfance
L’événement Relais petite enfance Pindères a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne