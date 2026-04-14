Relais vélo famille et goûter partagé, Centre intergénérationnel le Vill’Âges, Dompierre-sur-Mer

Relais vélo famille et goûter partagé Dimanche 31 mai, 14h00 Centre intergénérationnel le Vill’Âges Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T14:00:00+02:00 – 2026-05-31T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T14:00:00+02:00 – 2026-05-31T16:30:00+02:00

Venez profiter d’un moment convivial en famille autour du vélo !

Date: Dimanche 31 mai

Lieu: Centre intergénérationnel, Dompierre-sur-Mer

Deux parcours seront proposés pour s’adapter à tous les niveaux :

un parcours facile pour les enfants

un parcours avec quelques bosses pour les plus motivés

Avant le relais, un temps sera dédié au contrôle des vélos : vous pourrez faire vérifier votre équipement, bénéficier de conseils pratiques et utiliser des fiches de contrôle pour rouler en toute sécurité.

Sur place, plusieurs animations viendront rythmer la journée : parcours de motricité, petits jeux et activités ludiques pour patienter et s’amuser ensemble.

L’événement se clôturera par un goûter partagé, pour prolonger ce moment dans une ambiance chaleureuse.

Un rendez-vous idéal pour allier sport, détente et plaisir en famille !

Centre intergénérationnel le Vill’Âges 23 Rue des Roses Dompierre sur mer Dompierre-sur-Mer 17139 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Formez votre équipe et venez relever le défi du relais vélo famille !