Dompierre-sur-Mer

Animation Marché du Fabriqué en France

Place du marché Dompierre-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’association J’aime l’Artisanat Français 17 et la Ville de Dompierre-sur-Mer ont le plaisir d’annoncer la 6ᵉ édition du Marché du Fabriqué en France, qui se tiendra samedi 30 mai 2026 pour célèbrer le savoir-faire français.

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Place du marché Dompierre-sur-Mer 17139 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 41 12 61

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English :

The association J’aime l’Artisanat Français 17 and the town of Dompierre-sur-Mer are pleased to announce the 6th edition of the Marché du Fabriqué en France, which will be held on Saturday May 30, 2026 to celebrate French know-how.

L’événement Animation Marché du Fabriqué en France Dompierre-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Nous La Rochelle