Animation Comptage des oiseaux des jardins Rue des roses Dompierre-sur-Mer
Animation Comptage des oiseaux des jardins Rue des roses Dompierre-sur-Mer samedi 23 mai 2026.
Dompierre-sur-Mer
Animation Comptage des oiseaux des jardins
Rue des roses Les jardins de la lagune Dompierre-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez apprendre à identifier les oiseaux des jardins afin de participer au programme de sciences participatives oiseaux des jardins.
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Rue des roses Les jardins de la lagune Dompierre-sur-Mer 17139 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Come and learn how to identify garden birds and take part in the Garden Birds Participatory Science Program.
L’événement Animation Comptage des oiseaux des jardins Dompierre-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-30 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle