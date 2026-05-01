Animation Comptage des oiseaux des jardins Rue des roses Dompierre-sur-Mer

Dompierre-sur-Mer

Animation Comptage des oiseaux des jardins

Rue des roses Les jardins de la lagune Dompierre-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez apprendre à identifier les oiseaux des jardins afin de participer au programme de sciences participatives oiseaux des jardins.

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Rue des roses Les jardins de la lagune Dompierre-sur-Mer 17139 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Come and learn how to identify garden birds and take part in the Garden Birds Participatory Science Program.

L’événement Animation Comptage des oiseaux des jardins Dompierre-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-30 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle