RELATIONS DES ANIMAUX AVEC LES PLANTES SAUVAGES DU CANTAL par Véronique GARCIA – Ingénierie et Formation. partenariat ACAL, Mairie d’Arpajon-sur-Cère (petite salle), Arpajon-sur-Cère

Informations pratiques

RELATIONS DES ANIMAUX AVEC LES PLANTES SAUVAGES DU CANTAL par Véronique GARCIA – Ingénierie et Formation. partenariat ACAL Samedi 3 octobre, 10h00 Mairie d’Arpajon-sur-Cère (petite salle) Cantal

A partir de 11 ans – Limité à 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:45:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:45:00+02:00

Des oiseaux aux troupeaux, les plantes sauvages veillent sur la Vie en montagne. Les récentes découvertes scientifiques sur les interactions entre les animaux et les plantes seront étayées par les observations réalisées dans les milieux naturels du Cantal.

L’évocation des thèmes scientifiques se fera par la mise en perspective d’ouvrages de la médiathèque municipale. Les plantes seront présentées sous forme d’échantillons frais ou de diapos. Les exemples choisis faisant partie de la flore locale du Cantal.

Mairie d’Arpajon-sur-Cère (petite salle) Place de la République, 15130 Arpajon-sur-Cère Arpajon-sur-Cère 15130 Quartier de la Folie-Méricourt Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471639272 https://www.arpajonsurcere.com/fr/

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