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Relaxation/stretching, Espace fitness, piscine Marcel-Porzou, Saint-Étienne-du-Rouvray

mardi 18 août 2026 · Espace fitness, piscine Marcel-Porzou · Saint-Étienne-du-Rouvray

Relaxation/stretching, Espace fitness, piscine Marcel-Porzou, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Lieu
Espace fitness, piscine Marcel-Porzou
Adresse
Parc Youri-Gagarine, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Ville
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Département
Seine-Maritime
Tarif
Gratuit - Adultes. Espace fitness, rendez-vous dans le hall de la piscine Marcel-Porzou

Relaxation/stretching Mardi 18 août, 11h15 Espace fitness, piscine Marcel-Porzou Seine-Maritime

Gratuit – Adultes. Espace fitness, rendez-vous dans le hall de la piscine Marcel-Porzou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T11:15:00+02:00 – 2026-08-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-18T11:15:00+02:00 – 2026-08-18T12:00:00+02:00

Espace fitness, piscine Marcel-Porzou Parc Youri-Gagarine, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]
Pratique douce, essentielle pour retrouver détente et bien-être. L’espace d’un été Sport

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