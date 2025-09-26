Release Party du premier album de Javotte Le Son de la Terre PARIS 05

Release Party du premier album de Javotte Le Son de la Terre PARIS 05 mercredi 8 avril 2026.

« Prix du public du tremplin du Nîmes Métropole Jazz festival 2023, le quartet Javotte a été créé par la flûtiste et compositrice Lucie Jahier. Pour trouver sa propre «voix» et s’affranchir des codes, elle a composé des pièces musicales éclectiques sur-mesure influencées par Hermeto Pascoal, Magic Malik, Naïssam Jalal, Ian Clarke et George Philipp Telemann. Cherchant à repousser les frontières des styles et revendiquant le mélange des genres, elle fusionne toutes ses influences : choro, jazz, forró, jazz-rock, musique improvisée et musique contemporaine pour créer une musique vivante et explosive… »

Lucie Jahier : flûtes et compositions

Laëtitia Bonnin : piano et clavier

Fabien Dechaumont : batterie

Gonzalo Alfaro Ugaz : basse

Exploratrice sonore, la flûtiste mène un quartet éclectique qui fusionne jazz, choro, forró, rock, impro et contemporain en une matière vive et plurielle.

Le mercredi 08 avril 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

début : 2026-04-08T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-09T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-08T20:00:00+02:00_2026-04-08T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05