Reliques et vêtements liturgiques

Eglise Sainte-Cécile 11 Acquigny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

L’église Sainte-Cécile fait l’objet d’un vaste programme de restauration depuis de nombreuses années. La façade occidentale et le clocher, les chapelles mortuaire et des fonts baptismaux, le clos couvert de la sacristie sont maintenant revenus à l’état qu’ils avaient à la fin du 18ème siècle lorsque l’église était remaniée par le seigneur du lieu, Pierre-Robert Le Roux d’Esneval.

Dans le cadre de Pierres en Lumières 2026, nous exposons des exemples de vêtements liturgiques et des coffrets reliquaires exceptionnels (reliques de Sainte Cécile, de Saint Gaud, des Saints Mauxe et Vénérand, …).

Vous serez accueillis par les Amis de l’église Sainte Cécile qui, outre ces trésors, pourront vous faire visiter les lieux fraîchement restaurés. .

Eglise Sainte-Cécile 11 Acquigny 27400 Eure Normandie +33 2 32 50 23 14 eglisedacquigny@gmail.com

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L’événement Reliques et vêtements liturgiques Acquigny a été mis à jour le 2026-03-20 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure