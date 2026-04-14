Visite libre découverte d’un jardin aux essences des 5 continents, Château d’Acquigny, Acquigny

Visite libre découverte d’un jardin aux essences des 5 continents 6 et 7 juin Château d’Acquigny Eure

7€, gratuit (<18 ans, demandeurs d'emploi, étudiants et personnes en situation de handicap sur présentation de justificatif). Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00 Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 - 2026-06-07T18:30:00+02:00

Dans ce parc paysager où les eaux bruissent de toutes parts, l’association savamment « désordonnées » de feuillus et de conifères, d’arbustes, d’espèces ornementales venant des cinq continents offre une palette de couleurs très diversifiées. Les eaux courent comme le torrent de montagne au chemin de roches et rejaillissent de façon ininterrompue « en filet de cristal » aux cascades. Le potager est le royaume des poiriers palissés. Il abrite un poirier « Arbre remarquable de France » avec 30 palmettes, un jardin médicinal et un jardin condimentaire. L’univers enchanteur de l’orangerie exhale de délicats parfums dans un jardin d’inspiration italienne avec sa collection d’agrumes et des plantes des régions chaudes. Le plaisir des sens est confirmé dans ce lieu propice à la rêverie et au repos. La promenade réserve une grande part à la surprise, à la poésie et invite au repos dans un univers enchanteur propice à la contemplation

Château d’Acquigny 1 rue Aristide Briand, 27400 Acquigny, France Acquigny 27400 Eure Normandie 0684516677 https://www.instagram.com/jardindacquigny “Acquigny est parfait. Acquigny est à la taille de l’homme”, s’enthousiasmait Jean de la Varende. Au confluent de l’Eure et de l’Iton situé, le parc, initialement conçu à la française au XVIIIe siècle, a été transformé en parc romantique de 16 hectares avec une attention particulière portée à l’intégration de l’eau et de la végétation. Ces éléments sont intégrés dans un paysage romantique et contribuent à l’ambiance poétique du lieu. L’eau est omniprésente, avec des bassins où plongent les racines d’arbres centenaires. Une rivière serpentine et un système de canaux qui détournent l’eau de l’Iton, créent ainsi un écrin naturel pour le château et ses jardins. Séduit par les cascades monumentales, cascatelles, chemins de roches, ponts et canaux, les eaux qui bruissent de toutes part jusqu’à l’exceptionnel potager verger qui abritent de grands poiriers en espaliers. Vous apprécierez les tailles impressionnantes des cyprès de Louisiane, des platanes, des sophoras, des hêtres pourpres, des séquoias…

Sur le chemin du retour, vous admirez un nouvel aspect de l’élégante silhouette du château renaissance construit par Philibert Delorme pour immortaliser l’amour de ses constructeurs, l’orangerie construite en 1746 abritant une belle collection d’agrumes dans le jardin d’inspiration italienne composé de topiaires et de plantes méridionales et l’ancien pressoir avec sa collection d’outils anciens et de planches de bois d’arbres du parc. Une rivière artificielle traverse le parc, ajoutant une dimension visuelle et sonore apaisante, tandis que des ponts et des chemins de roches invitent à la flânerie. Vous souhaitez vivre une expérience unique, remonter le temps, profiter d’un cadre idyllique et enchanteur : une promenade historique, botanique et romantique à découvrir dans un cadre enchanteur et poétique. A 5 km au sud de Louviers par la RN154.

Dans ce parc paysager où les eaux bruissent de toutes parts, l’association savamment « désordonnées » de feuillus et de conifères, d’arbustes, d’espèces ornementales venant des cinq continents offre de…

©Jean-Louis Aubert