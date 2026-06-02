Rembobiner, Parking de l’IUT, Villeurbanne

Rembobiner Dimanche 21 juin, 15h00 Parking de l’IUT Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

Caméra au poing, la cinéaste Carole Roussopoulos (1945-2009) a relayé, toute sa vie, la parole d’anonymes qui ont façonné l’histoire politique et sociale. Dans les pas de cette figure du cinéma documentaire, les comédiennes du Collectif Marthe rejouent les grands combats des années 70 et 80.

À partir de 15 ans

Création pour l’espace public

Coproduction des Ateliers Frappaz

Parking de l’IUT 220 Cr Emile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dans les pas de la cinéaste Carole Roussopoulos se rejouent les grands combats des années 70 et 80.

© Théâtre du Point du Jour