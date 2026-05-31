Le Bousier humain, Dans toute la ville, Villeurbanne
Le Bousier humain, Dans toute la ville, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.
Le Bousier humain Dimanche 21 juin, 10h00 Dans toute la ville Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Le bousier est un insecte qui ne pèse que quelques grammes, mais peut tracter plus de mille fois son poids. Jérôme Portier fait de même avec son immense barda. Et, parce qu’on promène tous un peu notre bagage personnel, il part sur les routes à la rencontre des habitant·e·s.
Tout public
Dans toute la ville 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Le bousier est un insecte qui ne pèse que quelques grammes, mais peut tracter plus de mille fois son poids…
© Yassine Lemonnier
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