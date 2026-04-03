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DaviD – MC FLY LA RAYONNE Villeurbanne

DaviD – MC FLY LA RAYONNE Villeurbanne

DaviD – MC FLY LA RAYONNE Villeurbanne jeudi 11 juin 2026.

Lieu : LA RAYONNE

Adresse : 7 RUE HENRI LEGAY

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : 69

Début : 2026-06-11

Fin : 2026-06-11

Heure de début : 20:00

DaviD – MC FLY Début : 2026-06-11 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69

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