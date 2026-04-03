KOREAN TOUCH CONCERT – SAMEDI 4 JUILLET 2026 CONCERT LE DOUBLE MIXTE Villeurbanne
KOREAN TOUCH CONCERT – SAMEDI 4 JUILLET 2026 CONCERT LE DOUBLE MIXTE Villeurbanne samedi 4 juillet 2026.
KOREAN TOUCH CONCERT – SAMEDI 4 JUILLET 2026 CONCERT Début : 2026-07-04 à 00:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
LE DOUBLE MIXTE 19, Avenue Gaston Berger 69100 Villeurbanne 69
À voir aussi à Villeurbanne (69)
- LA MANO 1.9 – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne 15 avril 2026
- 6° Vinyl Pop-Up Market de Lyon La Rayonne Villeurbanne 26 avril 2026
- BEENDO Z / BATBAT / SLK LE TRANSBORDEUR Villeurbanne 22 mai 2026
- THE GATHERING & ANNEKE VAN GIERSBERGEN LE TRANSBORDEUR Villeurbanne 24 mai 2026
- KNOCKED LOOSE LE TRANSBORDEUR Villeurbanne 26 mai 2026