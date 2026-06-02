TEST – Brigades de déraillement public pour transports en commun, La Rayonne, Villeurbanne
TEST – Brigades de déraillement public pour transports en commun, La Rayonne, Villeurbanne vendredi 19 juin 2026.
TEST – Brigades de déraillement public pour transports en commun Vendredi 19 juin, 00h00 La Rayonne Métropole de Lyon
Gratuit et entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T00:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-19T00:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:59:00+02:00
Des formats courts interprétés par les élèves du Conservatoire de Lyon et le collectif Xanadou.
Création avec les élèves du Conservatoire de Lyon
Coproduction des Ateliers Frappaz
La Rayonne 28 Rue Alfred de Musset 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Les Brosses Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0478036558 »}]
Métros et bus sont pris d’assaut par des propositions surréalistes : la crise existentielle d’un contrôleur, la transformation d’une rame en restaurant étoilé ou en club de tango…
M. Machin
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