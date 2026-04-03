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KOREAN TOUCH – 1 JOUR – DIMANCHE 05 JUILLET 2026 LE DOUBLE MIXTE Villeurbanne

KOREAN TOUCH – 1 JOUR – DIMANCHE 05 JUILLET 2026 LE DOUBLE MIXTE Villeurbanne

KOREAN TOUCH – 1 JOUR – DIMANCHE 05 JUILLET 2026 LE DOUBLE MIXTE Villeurbanne samedi 4 juillet 2026.

Lieu : LE DOUBLE MIXTE

Adresse : 19, Avenue Gaston Berger

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : 69

Début : 2026-07-04

Fin : 2026-07-04

Heure de début : 00:00

KOREAN TOUCH – 1 JOUR – DIMANCHE 05 JUILLET 2026 Début : 2026-07-04 à 00:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE DOUBLE MIXTE 19, Avenue Gaston Berger 69100 Villeurbanne 69

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