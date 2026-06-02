Concert Hôpital, Hôpital des Charpennes, Villeurbanne

Concert Hôpital Mercredi 17 juin, 14h30 Hôpital des Charpennes Métropole de Lyon

privé en interne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T14:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T14:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00

Un concert pour voyager quand on est coincé entre quatre murs ?

Jeux de mémoire joie et rencontres sous fond de chansons voyageuses..

Ces rencontres musicales peuvent prendre différentes formes telles que des « visites concerts privés en chambre « , des concerts participatifs , ou encore des spectacles ..

Répertoire de chanson française , le temps d’une rencontre , un temps de voyage à travers les mots , la poésie , les souvenirs , les pays, un voyage. des langues étrangères..

Les sonorités des instruments aux timbres uniques éveillent la curiosité et bien souvent les chansons nous invitent à échanger sur ce qu’elles racontent . Parfois je propose aussi d’improviser avec les mots de chacun une chanson , et comme je suis aussi conteuse je peux aussi raconter des histoires . Je m’adapte au groupe ou aux personnes et au fil de ce qui se vie sur le moment.

Hôpital des Charpennes 27 Rue Gabriel Péri, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

visites chantées rencontre musique

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