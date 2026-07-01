Remets tes tongs • Les futurs nostalgiques, Gymnase Chantal Mauduit, Magny-les-Hameaux

Informations pratiques

Remets tes tongs • Les futurs nostalgiques 9 – 11 juillet Gymnase Chantal Mauduit Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T14:30:00+02:00 – 2026-07-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T17:00:00+02:00 – 2026-07-11T18:30:00+02:00

Cher spores, bienvenue dans le Mycélium.

Si vous êtes ici aujourd’hui, ce n’est probablement pas un hasard.

Ce lieu étrange et mouvant apparaît lorsque les humains ont besoin de réinventer leurs imaginaires. Lorsque l’avenir semble plus difficile à désirer. Lorsque l’on cherche, parfois sans le savoir, de nouvelles raisons d’espérer.

Le Mycélium est un carrefour des nostalgies et des futurs rêvés. Un réseau vivant où se rencontrent les promesses du passé, les rêves abandonnés et les mondes qui auraient pu exister.

Au cours de votre exploration, vous traverserez plusieurs visions du futur imaginées à différentes époques du XXe siècle. Chaque espace vous plongera dans un avenir tel qu’on le rêvait autrefois: en 1900, en 1920, en 1950 ou encore en 1980.

Mais quelque chose semble s’être déréglé…

Pourquoi le Mycélium est-il revenu en 2026 ?

Les humains ont-ils réellement perdu leur capacité à imaginer demain ?

L’EXPERIENCE :

Spectacle immersif et participatif, pour tous les publics, les Futurs Nostalgiques interrogent notre rapport à la mémoire, au temps et à la manière dont nous imaginons l’avenir à partir de nos expériences passées.

Au cours d’une déambulation, le public est invité à suivre le parcours jalonné de cinq structures énigmatiques, cinq capsules temporelles incarnant une vision du futur aujourd’hui disparue.

Le Voyage dans le Temps : Traversez cinq structures énigmatiques. Laissez-vous transporter par l’optimisme foisonnant de 1900, avant de bifurquer vers les néons électriques et les espoirs stellaires des années 80.

L’Immersion Totale : Interagissez avec des personnages évanescents, des rêveurs et des visionnaires qui habitent ces capsules temporelles. Ici, la nostalgie n’est pas une tristesse, c’est un outil pour réapprendre à rêver de demain.

L’Engagement Pixom : Venir voir Les Futurs Nostalgiques, c’est aussi soutenir une création durable. Notre scénographie est intégralement issue de la revalorisation : chaque décor a déjà eu une vie, et grâce à votre présence, il s’en invente une nouvelle.

Gymnase Chantal Mauduit 14 Rue Hodebourg 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.pixom.org »}]

Remets Tes Tongs revient du 8 au 16 juillet 2026 ! Rendez-vous sur la Plaine de Chevincourt, du jeudi 9 au samedi 11 juillet, avec le spectacle Les Futurs Nostalgiques de Pixom ! Magny Pixom