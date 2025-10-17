RÉMI BOYES l’Estrade Bordeaux

RÉMI BOYES Jeudi 12 février 2026, 20h30 l’Estrade Gironde

Tarif plein: 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-12T20:30:00+01:00 – 2026-02-12T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-12T20:30:00+01:00 – 2026-02-12T22:00:00+01:00

Ce que vous allez voir, c’est le fruit de 12 ans de travail et de 36 ans d’existence en tant qu’humain.

Après un premier spectacle joué un an et demi au Point Virgule à Paris et en tournée à guichets fermés, Rémi revient avec de nouveaux trucs qu’il trouve marrants: ses observations sur la trentaine, sur la nature et comment vivre avec soi même. Ce spectacle utilise le maximum de ses capacités cognitives qu’il décrit comme “dans la normale”. Il adore parler et faire rire et c’est certainement ce qui vous attend en venant voir ce nouveau spectacle!

l’Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/remi-boyes1 »}]

