Remise de prix, Halles de Laruscade, Laruscade
samedi 19 septembre 2026 · Halles de Laruscade · Laruscade
Informations pratiques
Remise de prix Samedi 19 septembre, 17h30 Halles de Laruscade Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Les résultats du concours photo « Paysage rural ruscadien en danger », dont le thème fait écho à celui des Journées européennes du patrimoine 2026, seront annoncés à la salle des Halles.
Après la remise des prix aux lauréats et le verre de l’amitié, les conteurs de l’association « Les Arts-Penteurs » de Bordeaux vous feront voyager à travers des récits nostalgiques, fantaisistes, humoristiques et bien d’autres encore…
Halles de Laruscade Place des Halles, 33620 Laruscade Laruscade 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Les résultats du concours photos « Paysage rural ruscadien en danger », thème en lien avec celui des Journées européennes du Patrimoine 2026, seront annoncés à la salle des Halles.
©carte postale ancienne
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