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Remise de prix, Halles de Laruscade, Laruscade

samedi 19 septembre 2026 · Halles de Laruscade · Laruscade

Remise de prix, Halles de Laruscade, Laruscade

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Halles de Laruscade
Adresse
Place des Halles, 33620 Laruscade
Ville
33620 Laruscade
Département
Gironde
Tarif
Gratuit.

Remise de prix Samedi 19 septembre, 17h30 Halles de Laruscade Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Les résultats du concours photo « Paysage rural ruscadien en danger », dont le thème fait écho à celui des Journées européennes du patrimoine 2026, seront annoncés à la salle des Halles.

Après la remise des prix aux lauréats et le verre de l’amitié, les conteurs de l’association « Les Arts-Penteurs » de Bordeaux vous feront voyager à travers des récits nostalgiques, fantaisistes, humoristiques et bien d’autres encore…

Halles de Laruscade Place des Halles, 33620 Laruscade Laruscade 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Les résultats du concours photos « Paysage rural ruscadien en danger », thème en lien avec celui des Journées européennes du Patrimoine 2026, seront annoncés à la salle des Halles.

©carte postale ancienne

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