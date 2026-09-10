Remise de prix, Halles de Laruscade, Laruscade

Informations pratiques

Remise de prix Samedi 19 septembre, 17h30 Halles de Laruscade Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Les résultats du concours photo « Paysage rural ruscadien en danger », dont le thème fait écho à celui des Journées européennes du patrimoine 2026, seront annoncés à la salle des Halles.

Après la remise des prix aux lauréats et le verre de l’amitié, les conteurs de l’association « Les Arts-Penteurs » de Bordeaux vous feront voyager à travers des récits nostalgiques, fantaisistes, humoristiques et bien d’autres encore…

Halles de Laruscade Place des Halles, 33620 Laruscade Laruscade 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Les résultats du concours photos « Paysage rural ruscadien en danger », thème en lien avec celui des Journées européennes du Patrimoine 2026, seront annoncés à la salle des Halles.

©carte postale ancienne