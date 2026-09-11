Remise du Prix BD Utopiales Cité des congrès Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-31 19:00 –

Gratuit : non https://www.utopiales.org/edition-2025/tarifs/ Adulte, Tout public

Le lauréat du Prix Utopiales de la meilleure BD de science-fiction 2026 sera désigné par le club de lecture de bandes dessinées de la Bibliothèque municipale, en partenariat avec le festival.Devenez membre du jury pour la prochaine édition du Prix. L’occasion de lire, échanger et donner son avis sur une vingtaine de BD de science-fiction. Renseignements et inscriptions dans les bibliothèques et médiathèques à partir du 3 novembre.

Cité des congrès Nantes 44000



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