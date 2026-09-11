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Remise du Prix BD Utopiales Cité des congrès Nantes

samedi 31 octobre 2026 · Cité des congrès · Nantes

Remise du Prix BD Utopiales Cité des congrès Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Cité des congrès
Adresse
5 rue de Valmy nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
https://www.utopiales.org/edition-2025/tarifs/

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-31 19:00 –
Gratuit : non https://www.utopiales.org/edition-2025/tarifs/ Adulte, Tout public 

Le lauréat du Prix Utopiales de la meilleure BD de science-fiction 2026 sera désigné par le club de lecture de bandes dessinées de la Bibliothèque municipale, en partenariat avec le festival.Devenez membre du jury pour la prochaine édition du Prix. L’occasion de lire, échanger et donner son avis sur une vingtaine de BD de science-fiction. Renseignements et inscriptions dans les bibliothèques et médiathèques à partir du 3 novembre.

Cité des congrès Nantes 44000


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