Remise du Prix BD Utopiales, Cité des congrès, Nantes
samedi 31 octobre 2026 · Cité des congrès · Nantes
Informations pratiques
Remise du Prix BD Utopiales Samedi 31 octobre, 19h00 Cité des congrès Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T19:00:00+01:00 – 2026-10-31T20:00:00+01:00
Fin : 2026-10-31T19:00:00+01:00 – 2026-10-31T20:00:00+01:00
Le lauréat du Prix Utopiales de la meilleure BD de science-fiction 2026 sera désigné par le club de lecture de bandes dessinées de la Bibliothèque municipale, en partenariat avec le festival.
Devenez membre du jury pour la prochaine édition du Prix. L’occasion de lire, échanger et donner son avis sur une vingtaine de BD de science-fiction. Renseignements et inscriptions dans les bibliothèques et médiathèques à partir du 3 novembre.
Cité des congrès 5 rue de Valmy nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Le lauréat du Prix Utopiales de la meilleure BD de science-fiction 2026 sera désigné par le club de lecture de bandes dessinées de la Bibliothèque municipale, en partenariat avec le festival.
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