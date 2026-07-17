Remise du prix des lecteurs, Bibliothèque municipale de Notre-Dame-de-la-mer, Notre-Dame-de-la-Mer

Informations pratiques

Remise du prix des lecteurs Vendredi 2 octobre, 14h00 Bibliothèque municipale de Notre-Dame-de-la-mer Yvelines

Limite de 200 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Remise du prix des lecteurs 1ère edition avec échanges et rencontres, puis dédicaces.

Bibliothèque municipale de Notre-Dame-de-la-mer 1 rue de la mairie 78270 NOTRE-DAME-DE-LA-MER Notre-Dame-de-la-Mer 78270 Jeufosse Yvelines Île-de-France 0130930616 https://www.lireenboucles.fr/accueil

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