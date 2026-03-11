Remontée de l’Odet en dériveurs et petits quillards de sport Port de Plaisance Bénodet

Remontée de l’Odet en dériveurs et petits quillards de sport

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Plus de 50 dériveurs et petits quillards de sport à l’assaut de l’Odet. .

Port de Plaisance Avenue de Kercreven Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 26 09

English : Remontée de l’Odet en dériveurs et petits quillards de sport

