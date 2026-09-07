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Rémy Geffroy + Herriwen – Fest-noz balèti – Festival Occitania, Le Phare (Tornafuèlha), Tournefeuille

samedi 10 octobre 2026 · Le Phare (Tornafuèlha) · Tournefeuille

Rémy Geffroy + Herriwen – Fest-noz balèti – Festival Occitania, Le Phare (Tornafuèlha), Tournefeuille

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Le Phare (Tornafuèlha)
Adresse
32 bis Rte de Tarbes, 31170 Tournefeuille
Ville
31170 Tournefeuille
Département
Haute-Garonne

Rémy Geffroy + Herriwen – Fest-noz balèti – Festival Occitania Samedi 10 octobre, 20h00 Le Phare (Tornafuèlha) Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:59:00+02:00

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Festival Occitania 2026

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