Rémy Geffroy + Herriwen – Fest-noz balèti – Festival Occitania, Le Phare (Tornafuèlha), Tournefeuille

Informations pratiques

Rémy Geffroy + Herriwen – Fest-noz balèti – Festival Occitania Samedi 10 octobre, 20h00 Le Phare (Tornafuèlha) Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:59:00+02:00

Le Phare (Tornafuèlha) 32 bis Rte de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Belbèze Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.festivaloccitania.com »}, {« type »: « email », « value »: « contacte@festivaloccitania.com »}]

Festival Occitania 2026

Emilie Bosc – IEO 31