Renaissance dans le jardin, Giardini del Castello del Buonconsiglio, San Donà

Renaissance dans le jardin Dimanche 7 juin, 11h00 Giardini del Castello del Buonconsiglio Trento

Réservation recommandée, 3€ en plus du billet d’entrée au château, gratuit pour les détenteurs de la carte de membre OLTRE et OLTRE Plus. Achat et réservation en ligne ou au guichet du château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Visite guidée du jardin historique du château, pour vous immerger dans la variété extraordinaire de fleurs et de plantes en dialogue harmonieux avec les architectures du XVIe siècle du Magno Palazzo.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Buonconsiglio.it ou appelez le numéro 0461 492811 (lun-ven : 9h00-13h00 et 14h00-16h00)

Giardini del Castello del Buonconsiglio via Bernardo Clesio 5, 38122 Trento San Donà 38122 San Martino Trento Trentino-Alto Adige +39 0461233770 https://www.buonconsiglio.it/index.php/it/Castello-del-Buonconsiglio [{« type »: « link », « value »: « http://Buonconsiglio.it »}] [{« link »: « https://www.buonconsiglio.it/ »}] Protégé par les murs du château, aujourd’hui siège du musée, le jardin est l’endroit idéal pour se promener ou se reposer. Avec les restaurations du début du XXe siècle, il a été reconstruit en s’inspirant de ce que transmettent les sources de la Renaissance : jardin à l’italienne voulu par le prince-évêque Bernardo Cles, il est décrit comme un lieu de loisirs agréable et agréable, avec une grande variété de plantes recherchée.

Visite guidée du jardin historique du château, pour vous immerger dans la variété extraordinaire de fleurs et de plantes en dialogue harmonieux avec les architectures du XVIe siècle du Magno Palazzo.

© Museo Castello del Buonconsiglio Monumenti e Collezioni Provinciali, ph:YumeVision