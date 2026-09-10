Renaissance du Domaine de Somsois, Domaine de Somsois, Somsois

Informations pratiques

Renaissance du Domaine de Somsois 19 et 20 septembre Domaine de Somsois Marne

Une participation libre est bienvenue pour aider à la restauration du château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Après quatre années de restauration, le domaine de Somsois renaît et je suis heureuse de vous en ouvrir les portes. Au fil d’une visite guidée, je vous raconterai l’histoire du château, du colombier et de ses communs, du XVIème siècle jusqu’à aujourd’hui, ainsi que les grandes étapes de cette renaissance, fruit de quatre années de travaux passionnants.

Cette année, la visite revêt un caractère tout particulier : les communs, dont la restauration s’est achevée au printemps 2026, sont désormais ouverts à la découverte. Anciennes écuries et granges du domaine, ils ont pour vocation aujourd’hui d’accueillir des instants de bonheur : réunion de famille, réception, ou tout simplement le plaisir de se retrouver entre amis dans un cadre chargé d’histoire… et pourquoi pas les vôtres?

Après avoir librement déambulé dans le parc et le verger, une promenade bucolique d’environ 30 minutes vous invite à faire le tour de l’étang. Au fil du chemin, les points de vue se succèdent entre eau, roselières et arbres centenaires, offrant un véritable moment d’immersion dans la nature et d’observation des oiseaux.

Horaires des visites: samedi et dimanche: 10h30, 14h30 et 16h00.

Domaine de Somsois 7 rue des Dames, 51290 Somsois Somsois 51290 Marne Grand Est 0682171806 Ancienne ferme seigneuriale, le château de Somsois a été construit par Christophe Le Vefve en 1580. Remanié au XVIIIème siècle par la famille Du Gretz, il garde d’importants éléments de décoration de cette période. Racheté en 2022 par Alice Pinon, il se voit revivre, après 3 ans de travaux importants : toitures, fenêtres, et bien entendu tout le second œuvre. L’escalier monumental en fer à cheval datant du XVIIIème a également été restauré. Les 5 chambres du logis en rez-de-chaussée sont à présent ouvertes en chambres d’hôtes.

La grange et les écuries sont, quant à elles, en cours de reconstruction et accueilleront des séminaires, mariages ou tout autre évènement d’ici l’été 2026.

Le domaine s’étend aujourd’hui sur 5,5 hectares comprenant un colombier préservé qui fera l’objet de futures restaurations, un grand plan d’eau alimenté par les sources naturelles du domaine, un parc et un verger. Vous pourrez découvrir le logis restauré, ainsi que la cour d’honneur, le parc, le verger et le colombier. Parking gratuit sur place, à l’entrée du château

Après quatre années de restauration, le domaine de Somsois renaît et je suis heureuse de vous en ouvrir les portes. Au fil d’une visite guidée, je vous raconterai l’histoire du château, du colombier …

©AlicePinon