Rencontre astronomie Épineuil-le-Fleuriel

8 rue Alain Fournier Épineuil-le-Fleuriel Cher

Début : Jeudi 2026-03-05 18:30:00

fin : 2026-03-05 20:00:00

2026-03-05

Rencontre Astronomie Se repérer dans le ciel de la boussole aux applications smartphone

Comment faisait-on pour s’orienter sous les étoiles avant l’ère du numérique ? Et comment nos téléphones peuvent-ils aujourd’hui nous guider parmi les constellations ?

Lors de cette rencontre dédiée à l’astronomie, nous explorerons les différentes façons de se repérer dans le ciel, des méthodes traditionnelles — boussole, étoile Polaire, cartes célestes — jusqu’aux applications modernes sur smartphone qui permettent d’identifier en temps réel étoiles, planètes et constellations.

Une soirée accessible à tous, curieux, débutants ou passionnés, pour apprendre à lever les yeux et mieux comprendre la voûte céleste qui nous entoure.

Venez découvrir que s’orienter dans le ciel est à la portée de chacun ! .

English :

Rencontre Astronomie ? Finding your way in the sky: from compasses to smartphone applications

