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AGENDA · Béziers

RENCONTRE AUTEUR LAURENT GUILLAUME Béziers

mercredi 7 octobre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Adresse
Place du 14 juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

RENCONTRE AUTEUR LAURENT GUILLAUME

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

Ancien capitaine de police, Laurent Guillaume nous présente sa saga Les dames de guerre , une fresque historique riche en émotions et en suspens.
Ancien capitaine de police, Laurent Guillaume nous présente sa saga Les dames de guerre , une fresque historique riche en émotions et en suspens.
À l’occasion du partenariat avec Toulouse Polars du Sud.   .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

A former police captain, Laurent Guillaume presents his saga Les dames de guerre, a historical epic rich in emotion and suspense.

L’événement RENCONTRE AUTEUR LAURENT GUILLAUME Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34

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