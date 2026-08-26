RENCONTRE AUTEUR LAURENT GUILLAUME Béziers
mercredi 7 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
RENCONTRE AUTEUR LAURENT GUILLAUME
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Ancien capitaine de police, Laurent Guillaume nous présente sa saga Les dames de guerre , une fresque historique riche en émotions et en suspens.
Ancien capitaine de police, Laurent Guillaume nous présente sa saga Les dames de guerre , une fresque historique riche en émotions et en suspens.
À l’occasion du partenariat avec Toulouse Polars du Sud. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
A former police captain, Laurent Guillaume presents his saga Les dames de guerre, a historical epic rich in emotion and suspense.
L’événement RENCONTRE AUTEUR LAURENT GUILLAUME Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34
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