Rencontre autour de la sélection du prix Louis Guilloux Médiathèque Penvénan

Informations pratiques

Penvénan

Rencontre autour de la sélection du prix Louis Guilloux

Médiathèque 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Venez échanger autour des 10 livres de la sélection du prix Louis-Guilloux, que vous ayez ou non lu les livres. .

Médiathèque 12 Place de l’Église Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 65 92

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English :

L’événement Rencontre autour de la sélection du prix Louis Guilloux Penvénan a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose