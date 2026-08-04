Rencontre autour de la sélection du prix Louis Guilloux Médiathèque Penvénan
vendredi 7 août 2026 · Médiathèque · Penvénan
Informations pratiques
Penvénan
Rencontre autour de la sélection du prix Louis Guilloux
Médiathèque 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Venez échanger autour des 10 livres de la sélection du prix Louis-Guilloux, que vous ayez ou non lu les livres. .
Médiathèque 12 Place de l’Église Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 65 92
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English :
L’événement Rencontre autour de la sélection du prix Louis Guilloux Penvénan a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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