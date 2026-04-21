Rencontre autour de l’exposition photos Les costumes des enfants portés en pays Rouzig Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal

Saint-Ségal

Rencontre autour de l’exposition photos Les costumes des enfants portés en pays Rouzig

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Une exposition de photos prises à Saint-Ségal, et collectées par les membres du cercle Celtique Alc’houederien Kastellin.

Le costume porté quotidiennement au début de XXème siècle par la population locale, a été au fil des années remplacé par les tenues citadines. Il a toutefois été encore vu lors de mariages et lors de grandes fêtes. Cette exposition permettra à chacun de constater cette évolution et peut-être de retrouver des visages connus. .

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

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English :

L’événement Rencontre autour de l’exposition photos Les costumes des enfants portés en pays Rouzig Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE