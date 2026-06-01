Rencontre autour de l’exposition Visages de Moldavie Bibliothèque des 4 Liserons Saint-Boil vendredi 19 juin 2026.

Saint-Boil

Rencontre autour de l’exposition Visages de Moldavie

Bibliothèque des 4 Liserons 2, PLace de la Salle des Fêtes Saint-Boil Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Nous vous proposons de nous retrouver à la bibliothèque pour découvrir l’exposition Visages de Moldavie, en compagnie d’Edmond Valette, qui vous fera voyager à travers les histoires et les émotions cachées derrière chaque photographie…

Un beau moment d’évasion et de rencontre en perspective !

La soirée se prolongera autour d’une collation conviviale n’hésitez pas à apporter quelques gourmandises, sucrées ou salées… ces fameuses “grignotines” comme disent nos amis québécois. .

Bibliothèque des 4 Liserons 2, PLace de la Salle des Fêtes Saint-Boil 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 26 30 46 bibliosaintboil@gmail.com

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English : Rencontre autour de l’exposition Visages de Moldavie

L’événement Rencontre autour de l’exposition Visages de Moldavie Saint-Boil a été mis à jour le 2026-06-12 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II