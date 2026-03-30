Rencontre avec Akira Mizubayashi Librairie Page et Plume Limoges

Rencontre avec Akira Mizubayashi

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Page et Plume a l’honneur de recevoir l’auteur Akira Mizubayashi (dont le magnifique Âme brisée vient de paraître en version illustrée) pour la parution de son roman La forêt de flammes et d’ombres chez Gallimard.

LE LIVRE

Tokyo, 1944 un jeune étudiant passionné d’art rencontre ses futurs compagnons de vie, une peintre et un violoniste, avant d’être envoyé à la guerre en Mandchourie. Revenant mutilé et brisé, il doute de pouvoir encore créer, tandis que l’amour et l’art deviennent ses derniers refuges. Un roman émouvant sur la guerre, l’amitié et la force de la création face à la violence du monde.

L’AUTEUR

Écrivain et universitaire japonais, Akira Mizubayashi est l’auteur de plusieurs livres écrits en français. Il a reçu le prix des Libraires 2020 pour son roman Âme brisée. .

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54

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English : Rencontre avec Akira Mizubayashi

L’événement Rencontre avec Akira Mizubayashi Limoges a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole