Au Théâtre de la Concorde, en partenariat avec l’American Library in Paris

À l’occasion du 20e anniversaire de Fun Home : Une tragicomédie familiale (paru en France chez Denoël Graphic), Alison Bechdel revient sur la trajectoire paradoxale d’une œuvre devenue un monument de la bande dessinée mondiale et l’un des livres les plus souvent interdits dans les États républicains américains. Ses planches racontent une quête d’identité universelle, menée avec une précision chirurgicale et une honnêteté brutale.

Figure iconique de la culture lesbienne et créatrice du célèbre « test de Bechdel », l’autrice interroge la place du récit graphique dans une Amérique fracturée, où l’expression de l’intime reste un acte profondément politique. Alors que ses livres font face à une vague de bannissements dans les écoles et bibliothèques américaines, cette rencontre menée par Rachel Donadio, curatrice des programmes culturels à la Bibliothèque Américaine de Paris, décrypte l’évolution, depuis la série originelle Gouines à Suivre jusqu’au récent Le$$ivée, où l’autrice délaisse le mémoire pour l’autofiction, de cette œuvre culte et explore la capacité du dessin à résister aux tentatives d’effacement.

Pour prolonger la rencontre, une librairie proposera une sélection des ouvrages d’Alison Bechdel. L’autrice sera également présente pour une séance de dédicaces !

Dans un monde traversé par les replis identitaires et les offensives contre la liberté d’expression, le récit personnel devient un geste politique, une façon de faire exister des voix que l’on voudrait réduire au silence. Comment un récit intime sur un secret de famille est-il devenu la cible principale de la censure américaine ?

Le mardi 10 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

