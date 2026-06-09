Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre avec Amaia Echeverria autrice des BD Erroak Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

Rencontre avec Amaia Echeverria autrice des BD Erroak Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

Rencontre avec Amaia Echeverria autrice des BD Erroak Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de Cambo-les-Bains

Adresse : 14 Avenue de la Mairie

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Cambo-les-Bains

Rencontre avec Amaia Echeverria autrice des BD Erroak

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:30:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Dans le cadre du festival du livre pour la jeunesse Partir en livre nos petits et grand héros.
Rencontrez Amaia Echeverria autrice des BD Erroak .
En français.   .

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec Amaia Echeverria autrice des BD Erroak

L’événement Rencontre avec Amaia Echeverria autrice des BD Erroak Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cambo les Bains

À voir aussi à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques)