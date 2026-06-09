Rencontre avec Amaia Echeverria autrice des BD Erroak Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains
Rencontre avec Amaia Echeverria autrice des BD Erroak Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains mercredi 24 juin 2026.
Cambo-les-Bains
Rencontre avec Amaia Echeverria autrice des BD Erroak
Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Dans le cadre du festival du livre pour la jeunesse Partir en livre nos petits et grand héros.
Rencontrez Amaia Echeverria autrice des BD Erroak .
En français. .
Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70
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English : Rencontre avec Amaia Echeverria autrice des BD Erroak
L’événement Rencontre avec Amaia Echeverria autrice des BD Erroak Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cambo les Bains
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