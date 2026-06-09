Rencontre avec Amaia Echeverria autrice des BD Erroak Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Rencontre avec Amaia Echeverria autrice des BD Erroak

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Dans le cadre du festival du livre pour la jeunesse Partir en livre nos petits et grand héros.

Rencontrez Amaia Echeverria autrice des BD Erroak .

En français. .

Médiathèque de Cambo-les-Bains 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70

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English : Rencontre avec Amaia Echeverria autrice des BD Erroak

L’événement Rencontre avec Amaia Echeverria autrice des BD Erroak Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cambo les Bains