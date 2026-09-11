Rencontre avec Anne Guillermou Rue Waldeck-Rousseau Dinan
samedi 12 septembre 2026 · Rue Waldeck-Rousseau · Dinan
Informations pratiques
Dinan
Rencontre avec Anne Guillermou
Rue Waldeck-Rousseau Bibliothèque municipale Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:30:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Rencontre avec Anne Guillermou autour de la bruyère
Les Rendez-vous Nature et nous Rencontre avec Anne Guillermou
Anne Guillermou est conseillère spécialisée en agronomie à la Chambre d’agriculture des Côtes d’Armor à la retraite et actuellement professeure de botanique à l’UTL(Université du temps libre du pays de Dinan)
Anne fera une présentation de la bruyère, plante qu’on retrouve notamment dans les landes du littoral comme au Cap Fréhel. Elle présentera sa spécificité et son environnement. Ensuite, elle montrera comment se construit une fiche botanique.
Salle Mathurin-Monier au 1er étage
Public ado-adulte .
Rue Waldeck-Rousseau Bibliothèque municipale Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65
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English :
L’événement Rencontre avec Anne Guillermou Dinan a été mis à jour le 2026-09-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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