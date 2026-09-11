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AGENDA · Dinan

Rencontre avec Anne Guillermou Rue Waldeck-Rousseau Dinan

samedi 12 septembre 2026 · Rue Waldeck-Rousseau · Dinan

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Rue Waldeck-Rousseau
Adresse
Bibliothèque municipale
Ville
22100 Dinan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Dinan

Rencontre avec Anne Guillermou

Rue Waldeck-Rousseau Bibliothèque municipale Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:30:00
fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Rencontre avec Anne Guillermou autour de la bruyère

Les Rendez-vous Nature et nous Rencontre avec Anne Guillermou

Anne Guillermou est conseillère spécialisée en agronomie à la Chambre d’agriculture des Côtes d’Armor à la retraite et actuellement professeure de botanique à l’UTL(Université du temps libre du pays de Dinan)

Anne fera une présentation de la bruyère, plante qu’on retrouve notamment dans les landes du littoral comme au Cap Fréhel. Elle présentera sa spécificité et son environnement. Ensuite, elle montrera comment se construit une fiche botanique.

Salle Mathurin-Monier au 1er étage
Public ado-adulte   .

Rue Waldeck-Rousseau Bibliothèque municipale Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65 

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English :

L’événement Rencontre avec Anne Guillermou Dinan a été mis à jour le 2026-09-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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