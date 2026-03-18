Rencontre avec Brecht Evens, auteur de bande dessinée Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Rencontre avec Brecht Evens

Rencontre avec Brecht Evens, auteur de bande dessinée Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris samedi 20 juin 2026.

Le talent de Brecht Evens est remarqué dès la parution de sa première bande dessinée : Les noceurs reçoit en 2010 le prix de l’Audace au Festival international de la Bande Dessinée d’Angoulême.

Depuis il a publié 5 romans graphiques aux éditions Actes sud :

Dans ces œuvres troublantes et magnifiques, les couleurs chatoyantes et les transparences se confrontent à la violence, la féerie au cauchemar… Un travail récompensé par plusieurs prix de bande dessinée : Prix Spécial du Jury au Festival international de la Bande Dessinée d’Angoulême 2019, Prix Gribouillis, Prix Les Inrockuptibles Bande dessinée..

Né en 1986 en Belgique néerlandophone, il vit désormais à Paris. Sa notoriété, en France comme à l’étranger, dépasse les frontières du monde de la bande dessinée. Bois gravé, lithographie, eau-forte, aquarelle, gouache, encre de Chine, collages… Brecht Evens expose dans les musées et galeries et travaille pour la presse et la mode.

Rencontre animée par Amandine Schmitt. Journaliste au « Nouvel Obs » depuis 2011, elle suit l’actualité de la bande dessinée.

Une séance de dédicaces, en partenariat avec
la librairie Bulles en têtes, conclura la rencontre.

Samedi 20 juin à 15h
Auditorium, niveau -1
Tout public à partir de 12 ans
Sur inscription à partir du 20 mai

sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Couverture du roman graphique Le Roi Méduse
Couverture du roman graphique Le Roi Méduse ; Crédits : Brecht Evens -Actes Sud
Portrait Brecht Evens
Portrait Brecht Evens ; Crédits : Brecht Evens
Couverture du roman graphique Panthère
Couverture du roman graphique Panthère ; Crédits : Brecht Evens -Actes Sud
couverture du roman graphique Les Rigoles
couverture du roman graphique Les Rigoles ; Crédits : Brecht Evens – Actes Sud
Couverture du roman graphique Idulfania
Couverture du roman graphique Idulfania ; Crédits : Brecht Evens – Actes Sud
Couverture du roman graphique Les Amateurs
Couverture du roman graphique Les Amateurs ; Crédits : Brecht Evens – Actes Sud
Couverture du roman graphique Les Noceurs
Couverture du roman graphique Les Noceurs ; Crédits : Brecht Evens – Actes Sud

Rencontre avec Brecht Evens, l’auteur des bandes dessinées Le Roi Méduse, Les Rigoles, Panthère…
Le samedi 20 juin 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit

Sur inscription à partir du 20 mai auprès des bibliothécaires ou sur

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T16:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/


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