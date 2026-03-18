Rencontre avec Brecht Evens, auteur de bande dessinée Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Le talent de Brecht Evens est remarqué dès la parution de sa première bande dessinée : Les noceurs reçoit en 2010 le prix de l’Audace au Festival international de la Bande Dessinée d’Angoulême.

Depuis il a publié 5 romans graphiques aux éditions Actes sud :

Dans ces œuvres troublantes et magnifiques, les couleurs chatoyantes et les transparences se confrontent à la violence, la féerie au cauchemar… Un travail récompensé par plusieurs prix de bande dessinée : Prix Spécial du Jury au Festival international de la Bande Dessinée d’Angoulême 2019, Prix Gribouillis, Prix Les Inrockuptibles Bande dessinée..

Né en 1986 en Belgique néerlandophone, il vit désormais à Paris. Sa notoriété, en France comme à l’étranger, dépasse les frontières du monde de la bande dessinée. Bois gravé, lithographie, eau-forte, aquarelle, gouache, encre de Chine, collages… Brecht Evens expose dans les musées et galeries et travaille pour la presse et la mode.

Rencontre animée par Amandine Schmitt. Journaliste au « Nouvel Obs » depuis 2011, elle suit l’actualité de la bande dessinée.

Une séance de dédicaces, en partenariat avec

la librairie Bulles en têtes, conclura la rencontre.

Samedi 20 juin à 15h

Auditorium, niveau -1

Tout public à partir de 12 ans

Sur inscription à partir du 20 mai

sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Couverture du roman graphique Le Roi Méduse ; Crédits : Brecht Evens -Actes Sud

Portrait Brecht Evens ; Crédits : Brecht Evens

Couverture du roman graphique Panthère ; Crédits : Brecht Evens -Actes Sud

couverture du roman graphique Les Rigoles ; Crédits : Brecht Evens – Actes Sud

Couverture du roman graphique Idulfania ; Crédits : Brecht Evens – Actes Sud

Couverture du roman graphique Les Amateurs ; Crédits : Brecht Evens – Actes Sud

Couverture du roman graphique Les Noceurs ; Crédits : Brecht Evens – Actes Sud

Rencontre avec Brecht Evens, l’auteur des bandes dessinées Le Roi Méduse, Les Rigoles, Panthère…

Le samedi 20 juin 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Sur inscription à partir du 20 mai auprès des bibliothécaires ou sur

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T16:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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