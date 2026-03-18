Rencontre avec Brecht Evens, auteur de bande dessinée Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Rencontre avec Brecht Evens, auteur de bande dessinée Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris samedi 20 juin 2026.
Le talent de Brecht Evens est remarqué dès la parution de sa première bande dessinée : Les noceurs reçoit en 2010 le prix de l’Audace au Festival international de la Bande Dessinée d’Angoulême.
Depuis il a publié 5 romans graphiques aux éditions Actes sud :
- Les amateurs, 2011
- Panthère, 2014
- Les Rigoles, 2018
- Idulfania, 2021
- Le Roi Méduse, volume 1, 2024
Dans ces œuvres troublantes et magnifiques, les couleurs chatoyantes et les transparences se confrontent à la violence, la féerie au cauchemar… Un travail récompensé par plusieurs prix de bande dessinée : Prix Spécial du Jury au Festival international de la Bande Dessinée d’Angoulême 2019, Prix Gribouillis, Prix Les Inrockuptibles Bande dessinée..
Né en 1986 en Belgique néerlandophone, il vit désormais à Paris. Sa notoriété, en France comme à l’étranger, dépasse les frontières du monde de la bande dessinée. Bois gravé, lithographie, eau-forte, aquarelle, gouache, encre de Chine, collages… Brecht Evens expose dans les musées et galeries et travaille pour la presse et la mode.
Rencontre animée par Amandine Schmitt. Journaliste au « Nouvel Obs » depuis 2011, elle suit l’actualité de la bande dessinée.
Une séance de dédicaces, en partenariat avec
la librairie Bulles en têtes, conclura la rencontre.
Samedi 20 juin à 15h
Auditorium, niveau -1
Tout public à partir de 12 ans
Sur inscription à partir du 20 mai
sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires
Rencontre avec Brecht Evens, l’auteur des bandes dessinées Le Roi Méduse, Les Rigoles, Panthère…
Le samedi 20 juin 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
Sur inscription à partir du 20 mai auprès des bibliothécaires ou sur
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T16:30:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
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