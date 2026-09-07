Rencontre avec Christian Malon, photographe, Médiathèque de Moyon, Moyon Villages

Informations pratiques

Rencontre avec Christian Malon, photographe Vendredi 2 octobre, 16h00 Médiathèque de Moyon Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Christian Malon viendra parler de son exposition de photos « Elles, agricultrices, paysannes »

Médiathèque de Moyon 100 rue de la mairie 50860 Moyon Villages Moyon Villages 50860 Manche Normandie

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