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Rencontre avec Christian Malon, photographe, Médiathèque de Moyon, Moyon Villages

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Moyon · Moyon Villages

Rencontre avec Christian Malon, photographe, Médiathèque de Moyon, Moyon Villages

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Moyon
Adresse
100 rue de la mairie 50860 Moyon Villages
Ville
50860 Moyon Villages
Département
Manche

Rencontre avec Christian Malon, photographe Vendredi 2 octobre, 16h00 Médiathèque de Moyon Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Christian Malon viendra parler de son exposition de photos « Elles, agricultrices, paysannes »

Médiathèque de Moyon 100 rue de la mairie 50860 Moyon Villages Moyon Villages 50860 Manche Normandie
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©ministère de la Culture

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