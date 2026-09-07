AGENDA · Moyon Villages
Rencontre avec Christian Malon, photographe, Médiathèque de Moyon, Moyon Villages
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Moyon · Moyon Villages
Informations pratiques
Rencontre avec Christian Malon, photographe Vendredi 2 octobre, 16h00 Médiathèque de Moyon Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Christian Malon viendra parler de son exposition de photos « Elles, agricultrices, paysannes »
Médiathèque de Moyon 100 rue de la mairie 50860 Moyon Villages Moyon Villages 50860 Manche Normandie
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©ministère de la Culture
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