Rencontre avec Christine Roussey Librairie Gwalarn Lannion
Rencontre avec Christine Roussey Librairie Gwalarn Lannion samedi 2 mai 2026.
Lannion
Rencontre avec Christine Roussey
Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:30:00
fin : 2026-05-02 17:30:00
Date(s) :
2026-05-02
La librairie Gwalarn accueillera Christine Roussey, autrice et illustratrice Trébeurdinaise, pour la sortie de son nouvel album jeunesse (Pas encore) une histoire de sorcière (à partir de 3 ans).
Toujours aussi colorée, tendre et humoristique, Christine Roussey continue ses réécritures mettant en scène des créatures fantastiques. Dans cet opus, elle nous présente sa version de la sorcière. Une verrue sur le nez, des pieds qui puent, accompagnée de son chat Gros Relou, Scamoza prépare la potion la plus affreuse, la plus vilaine, la plus ensorcelante qu’elle n’ait jamais faite ! Les habitants des environs sont bien intrigués qu’est-ce que Scamoza peut bien nous mijoter ? .
Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 40 53
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English :
L’événement Rencontre avec Christine Roussey Lannion a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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