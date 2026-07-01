Rencontre avec Clémence Dufort, autrice Libraire Tandem Mauléon-Licharre
samedi 11 juillet 2026 · Libraire Tandem · Mauléon-Licharre
Informations pratiques
Mauléon-Licharre
Rencontre avec Clémence Dufort, autrice
Libraire Tandem 14 avenue Alsace Lorraine Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Marianne et Maïténa vous invitent à la librairie Tandem à Mauléon.
Elles accueilleront Constance Dufort pour une séance de dédicaces où elle présentera le tome 2 de sa série Les enquêtes de Mister Dingle, aux éditions Astobelarra. Pour ce deuxième opus, direction Tardets, au milieu des strass et des paillettes d’un décor de cinéma. Ce texte est une excellente idée de lecture d’été pour les jeunes lecteurs et lectrices à partir de 9 ans qui aiment les romans à suspense et le fantastique. Pour les besoins de l’organisation, nous vous demandons de nous confirmer votre présence. .
Libraire Tandem 14 avenue Alsace Lorraine Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 65 12 librairietandem@gmail.com
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English : Rencontre avec Clémence Dufort, autrice
L’événement Rencontre avec Clémence Dufort, autrice Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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