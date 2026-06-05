Rencontre avec des apicultrices locales Médiathèque Ascain

Ascain

Rencontre avec des apicultrices locales

Médiathèque 34 route de Saint Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La médiathèque d’Ascain organise une rencontre avec des apiculteurs locaux. .

Médiathèque 34 route de Saint Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 36

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English : Rencontre avec des apicultrices locales

L’événement Rencontre avec des apicultrices locales Ascain a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque