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Rencontre avec des apicultrices locales Médiathèque Ascain

Rencontre avec des apicultrices locales Médiathèque Ascain

Rencontre avec des apicultrices locales Médiathèque Ascain samedi 13 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 34 route de Saint Ignace

Ville : 64310 Ascain

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Ascain

Rencontre avec des apicultrices locales

Médiathèque 34 route de Saint Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

La médiathèque d’Ascain organise une rencontre avec des apiculteurs locaux.   .

Médiathèque 34 route de Saint Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 36 

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English : Rencontre avec des apicultrices locales

L’événement Rencontre avec des apicultrices locales Ascain a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque

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