Rencontre avec des apicultrices locales Médiathèque Ascain
Rencontre avec des apicultrices locales Médiathèque Ascain samedi 13 juin 2026.
Ascain
Rencontre avec des apicultrices locales
Médiathèque 34 route de Saint Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La médiathèque d’Ascain organise une rencontre avec des apiculteurs locaux. .
Médiathèque 34 route de Saint Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 36
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English : Rencontre avec des apicultrices locales
L’événement Rencontre avec des apicultrices locales Ascain a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque
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