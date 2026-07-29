Rencontre avec des reptiles vivants Paucourt
mercredi 5 août 2026 · Paucourt
Informations pratiques
Paucourt
Rencontre avec des reptiles vivants
94 Rue de l’Église Paucourt Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Rencontre avec des reptiles vivants
Une occasion unique de rencontrer des reptiles fascinants ! Découvrez leurs étonnantes adaptations, leur mode de vie, leur alimentation et leur rôle essentiel dans la nature. Les animateurs répondront à toutes vos questions et vous permettront de les observer de très près. .
94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59
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English :
Encounter with Live Reptiles
L’événement Rencontre avec des reptiles vivants Paucourt a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTARGIS
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