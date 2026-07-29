Informations pratiques

Paucourt

Rencontre avec des reptiles vivants

94 Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Rencontre avec des reptiles vivants

Une occasion unique de rencontrer des reptiles fascinants ! Découvrez leurs étonnantes adaptations, leur mode de vie, leur alimentation et leur rôle essentiel dans la nature. Les animateurs répondront à toutes vos questions et vous permettront de les observer de très près. .

94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59

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English :

Encounter with Live Reptiles

L’événement Rencontre avec des reptiles vivants Paucourt a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTARGIS