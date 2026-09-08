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Rencontre avec Diana Vivarelli Médiathèque Lisa Bresner Nantes

mardi 13 octobre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Rencontre avec Diana Vivarelli Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 Boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-13 15:00 –
Gratuit : oui  Adulte 

En partenariat avec l’ORPANNée à Bologne, Diana Vivarelli a fait de Nantes le terrain de jeu de la compagnie de théâtre Azimut. Comédienne, metteuse en scène et écrivaine, elle présentera son parcours et son premier roman, Pour ton bien (éditions Spinelle) : entre le carcan familial et les luttes féministes, Silvia lutte pour son indépendance dans l’Italie des années de plomb.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/


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