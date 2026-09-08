Rencontre avec Diana Vivarelli Médiathèque Lisa Bresner Nantes
mardi 13 octobre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-13 15:00 –
Gratuit : oui Adulte
En partenariat avec l’ORPANNée à Bologne, Diana Vivarelli a fait de Nantes le terrain de jeu de la compagnie de théâtre Azimut. Comédienne, metteuse en scène et écrivaine, elle présentera son parcours et son premier roman, Pour ton bien (éditions Spinelle) : entre le carcan familial et les luttes féministes, Silvia lutte pour son indépendance dans l’Italie des années de plomb.
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/
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