Rencontre avec Diane Truc Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 11:00 –

Gratuit : oui Tout public, Adulte, En famille

Savez-vous ce qu’est le Webtoon ? Il s’agit d’un format de publication de bande dessinée qui nous vient de Corée de Sud. Très populaire auprès des ados, ce format a été repris par des auteurs et autrices un peu partout dans le monde. En France, un de ses plus fiers représentants est Colossale, de Diane Truc et Rutile. Cette comédie romantique faisant se rencontrer les mondes de la musculation et de l’aristocratie a rencontré un succès tel que la série a eu droit à sa publication au format papier, aux éditions Jungle. L’une de ses autrices viendra partager avec nous les enjeux autour de ce format et de cette transition vers le format papier.Rencontre suivie de la vente d’ouvrages de l’autrice et d’une séance de dédicaces

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



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