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Rencontre avec Diane Truc Médiathèque Jacques Demy Nantes

samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Rencontre avec Diane Truc Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
11:00
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 Quai de la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 11:00 –
Gratuit : oui  Tout public, Adulte, En famille 

Savez-vous ce qu’est le Webtoon ? Il s’agit d’un format de publication de bande dessinée qui nous vient de Corée de Sud. Très populaire auprès des ados, ce format a été repris par des auteurs et autrices un peu partout dans le monde. En France, un de ses plus fiers représentants est Colossale, de Diane Truc et Rutile. Cette comédie romantique faisant se rencontrer les mondes de la musculation et de l’aristocratie a rencontré un succès tel que la série a eu droit à sa publication au format papier, aux éditions Jungle. L’une de ses autrices viendra partager avec nous les enjeux autour de ce format et de cette transition vers le format papier.Rencontre suivie de la vente d’ouvrages de l’autrice et d’une séance de dédicaces

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/


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