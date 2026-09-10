Rencontre avec Diane Truc, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Rencontre avec Diane Truc Samedi 14 novembre, 11h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T11:00:00+01:00 – 2026-11-14T12:30:00+01:00
Fin : 2026-11-14T11:00:00+01:00 – 2026-11-14T12:30:00+01:00
Savez-vous ce qu’est le Webtoon ? Il s’agit d’un format de publication de bande dessinée numérique qui nous vient de Corée de Sud. Très populaire auprès des ados, ce format a été repris par des auteurs et autrices un peu partout dans le monde. En France, un de ses plus fiers représentants est Colossale, de Diane Truc et Rutile. Cette comédie romantique faisant se rencontrer les mondes de la musculation et de l’aristocratie a rencontré un succès tel que la série a eu droit à sa publication au format papier, aux éditions Jungle. L’une de ses autrices viendra partager avec nous les enjeux autour de ce format et de cette transition vers le format papier.
Rencontre suivie de la vente d’ouvrages de l’autrice et d’une séance de dédicaces
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Le Webtoon, format BD numérique venu de Corée, cartonne chez les ados. Découvrez « Colossale » de Diane Truc & Rutile, best-seller passé au papier. Rencontre, vente et dédicaces avec l’autrice.
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Blind test, quiz et mini jeux – Taproom Aerofab Nantes, Taproom Aerofab, Nantes 10 septembre 2026
- Concert de Sessualità à La Générale, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- CHERS PARENTS, Théâtre 100 Noms, NANTES 10 septembre 2026
- Carte Blanche – Bingo-Karaoké, Mystère Comedy Club, Nantes 10 septembre 2026
- Tonus Crazy Jungle – Intégration des BTS, Warehouse, Nantes 11 septembre 2026