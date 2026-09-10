Rencontre avec Diane Truc, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Informations pratiques

Rencontre avec Diane Truc Samedi 14 novembre, 11h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T11:00:00+01:00 – 2026-11-14T12:30:00+01:00

Fin : 2026-11-14T11:00:00+01:00 – 2026-11-14T12:30:00+01:00

Savez-vous ce qu’est le Webtoon ? Il s’agit d’un format de publication de bande dessinée numérique qui nous vient de Corée de Sud. Très populaire auprès des ados, ce format a été repris par des auteurs et autrices un peu partout dans le monde. En France, un de ses plus fiers représentants est Colossale, de Diane Truc et Rutile. Cette comédie romantique faisant se rencontrer les mondes de la musculation et de l’aristocratie a rencontré un succès tel que la série a eu droit à sa publication au format papier, aux éditions Jungle. L’une de ses autrices viendra partager avec nous les enjeux autour de ce format et de cette transition vers le format papier.

Rencontre suivie de la vente d’ouvrages de l’autrice et d’une séance de dédicaces

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le Webtoon, format BD numérique venu de Corée, cartonne chez les ados. Découvrez « Colossale » de Diane Truc & Rutile, best-seller passé au papier. Rencontre, vente et dédicaces avec l’autrice.